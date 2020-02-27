На Житомирщине суд наказал школьниц, избивших жестоко ровесницу

Бердичевский горрайонный суд отправил под домашний арест двух 14-летних школьниц, избивших за парня свою ровесницу в селе Хажин Житомирской области.

Третьей девушке, которая тоже участвовала в избиении, наказание еще не выбрали. После драки потерпевшая оказалась в больнице, сообщили в пресс-службе суда.

Так, несовершеннолетним обидчицам запретили покидать свое жилье с 17:00 до 07:00 следующих суток в течение 60 дней. В суде также рассказали, что били потерпевшую в помещении сельской развалившейся бани.

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Следует отметить, что участницы проживают в селе Хажин на Житомирщине и Жежелев Винницкой области. Все они знакомы и поддерживали отношения, хотя учатся в разных школах.

"Досудебным расследованием установлено, что 17 февраля несовершеннолетние совершили хулиганские действия в отношении несовершеннолетней, которые заключались в нанесении телесных повреждений с целью унижения ее личности путем фиксирования ее избиение на видеокамеру мобильного телефона и распространения в соцсетях", – говорится в сообщении суда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, между школьницами возник конфликт из-за парня. За день до инцидента три девочки назначили встречу другой якобы для разговора. Девочку жестоко избили, сняли все на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, как потерпевшую били по лицу и по почкам. Однако сейчас видео уже удалили.

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