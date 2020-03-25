На Житомирщине осудили мать за аморальное поведение сына-школьника

В городе Овруч Житомирской области осудили мать шестиклассника, который справлял нужду на подоконник, требовал деньги у других детей и вел себя неприлично с девушками.

Как говорится в постановлении Овручского районного суда, женщина считает, что к ее сыну учителя предвзято относятся, потому что она свои обязанности по воспитанию мальчика выполняет, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"12 декабря 2019 года ученик 6-го класса Бигунской школы совершил хулиганские действия в школьном туалете, произведя естественные потребности на подоконник. Таким образом его мать совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.184 КУпАП", – говорится в материалах суда.

В Житомирской области осудили мать школьника, справил нужду на школьный подоконник

Директор школы объяснил, что в парня еще с младших классов были проблемы с поведением. Его слова подтвердил классный руководитель шестиклассника. По его словам, парень мешает учителям проводить уроки, осуществляет непристойные действия в отношении девушек, требует деньги у детей.

"Мать на замечания не обращала внимания, принимала ненормативную лексику и оскорбляла учителей, а в отношении сына никаких мер не принимала. Зато сама звонила классному руководителю и угрожала", – рассказал один из учителей.

Поэтому суд постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.184 КУоАП, и применить к ней административное взыскание в виде предупреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Николаевщине школьник пойдет под суд за буллинг учительницы.

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