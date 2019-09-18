На Закарпатье работники управления образования массово увольняются: в чем дело

Работники управления образования, молодежи и спорта Виноградовской РГА (Закарпатская область) массово пишут заявления об увольнении в связи с ликвидацией структуры.

Педагогам районная государственная администрация не предоставила никаких официальных гарантий дальнейшего трудоустройства. Хотя процесс ликвидации структуры был запущен еще 6 сентября, пишут Новости Закарпатья (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Хорошо обдумав, работниками было принято нелегкое решение – искать работу в других заведениях или учреждениях, где цениться именно профессионализм работников, а не их благосклонность к той или иной власти", – написали в заявлении на увольнение педагоги.

Сотрудники управления отметили, что безосновательные обвинения, клевета, моральное давление привели к тому, что им стало невозможно работать в таких обстоятельствах.

Заявления на увольнение Новости Закарпатья

Заявления на увольнение Новости Закарпатья

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