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"На троих – две кровати": в сети показали ужасное состояние общежития известного в Украине вуза

4.1т Читать материал на украинском

В сети показали ужасное состояние комнат в общежитии популярного киевского вуза – Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Жилье для студентов находится в плачевном состоянии. На видео, которое опубликовали в Facebook, видно старый испорченный пол, двери без ручек, потолок в плесени и люстру, которая едва держится (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также сообщается, что в комнате должно жить трое студентов, однако есть только одна двухъярусная кровать.

общежитие КПИ

общежитие КПИ

Скриншот видео

общежитие КПИ

общежитие КПИ

Скриншот видео

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Неожиданные вещи, которые понадобятся в общежитии

"Прошу, обратите внимание! Это общежитие КПИ, такие комнаты выдали первому курсу, оплата 860 гривен в месяц. Обучение на контракте. Это не человеческие условия!", – отметила автор поста Татьяна Чайка.

В комментариях пользователи шокированы таким состоянием общежития и отмечают, что студенты, которые платят за обучение и еще и отдельно за комнату, не должны жить в "сарае с плесенью и грибком".

"На троих – две кровати": в сети показали ужасное состояние общежития известного в Украине вуза

Скриншот комментариев

"На троих – две кровати": в сети показали ужасное состояние общежития известного в Украине вуза

Скриншот комментариев

"На троих – две кровати": в сети показали ужасное состояние общежития известного в Украине вуза

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ужасное состояние общежитии в Николаеве возмутил сеть.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина Киев
Теги
образование КПИ
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Це ви ще запаху не відчуваєте...
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Serov Oleg
Serov Oleg
Станкевичус Лілія, нюхала,шпрота?
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