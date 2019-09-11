"На троих – две кровати": в сети показали ужасное состояние общежития известного в Украине вуза

В сети показали ужасное состояние комнат в общежитии популярного киевского вуза – Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Жилье для студентов находится в плачевном состоянии. На видео, которое опубликовали в Facebook, видно старый испорченный пол, двери без ручек, потолок в плесени и люстру, которая едва держится (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также сообщается, что в комнате должно жить трое студентов, однако есть только одна двухъярусная кровать.

общежитие КПИ Скриншот видео

общежитие КПИ Скриншот видео

"Прошу, обратите внимание! Это общежитие КПИ, такие комнаты выдали первому курсу, оплата 860 гривен в месяц. Обучение на контракте. Это не человеческие условия!", – отметила автор поста Татьяна Чайка.

В комментариях пользователи шокированы таким состоянием общежития и отмечают, что студенты, которые платят за обучение и еще и отдельно за комнату, не должны жить в "сарае с плесенью и грибком".

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ужасное состояние общежитии в Николаеве возмутил сеть.

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