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На Тернопольщине забили тревогу из-за опасного грибка в школе

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В Лановецкой школе №1 (Тернопольская область) во время капитального ремонта спортзала установили старые доски, пораженные грибком.

Как рассказала местная жительница Оксана Жмака в Facebook, стоимость ремонта составила более 1,5 млн грн. За эту сумму подрядчик должен был только отремонтировать пол, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Доски только после "настаивания" дирекции школы были демонтированы и отправлены на сушку. Но после этого хотят застелить обратно! Неужели таким методом можно этот грибок убить? Родители против этого", – возмутилась Жмака.

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По ее словам, в спортзале находиться невозможно из-за тумана, который возник в результате грибка и негативно повлиял на самочувствие женщины. Однако подрядчик своей вины не признал, а обвинил во всем дирекцию школы.

На Тернопольщине забили тревогу из-за опасный грибок в школе

На Тернопольщине забили тревогу из-за опасный грибок в школе

По мнению женщины, местный отдел образования пытается нерационально использовать выделенные средства и сделать некачественный ремонт. Ведь несмотря на большую сумму, подрядчика выбрали вне конкурса.

"Родители хотят, чтобы отдел образования был инициатором назначения экспертизы балок (лаг), которые остались.Також мы хотим немедленного демонтажа этих балок, поскольку они несут угрозу здоровью ученикам и учителям школы", – добавила Жмака.

Старые доски, покрытые грибком

Старые доски, покрытые грибком

Facebook Оксана Жмака

Старые доски, покрытые грибком

Старые доски, покрытые грибком

Facebook Оксана Жмака

На Тернопольщине забили тревогу из-за опасного грибка в школе

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Прикарпатье возник скандал из-за грибка и сорванного пола в школе.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Тернополь
Теги
скандал в школе конфликт в школе
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну если родители против пусть покупают за свои деньги новые доски и стелят!никто не против
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