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На Тернопольщине дети боятся ходить в школьный туалет: в чем дело

3.1т Читать материал на украинском

В Бучаче (Тернопольская область) дети отказываются ходить в туалет ООШ №2 из-за отсутствия перегородок в школьной уборной.

О проблеме рассказал отец ученицы Олег Кулик в соцсети Facebook. По его словам, ребенок не хочет идти в школу, потому что стесняется ходить в туалет, который не соответствует государственным стандартам, пишут Тернополяни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Туалет оборудован чашами генуя. Право на приватность является базовым правом человека, а вопросы обустройства школьного туалета – это не только вопрос санитарных норм, а прежде всего вопрос человеческого достоинства. Ведь школьные туалеты потенциально являются пространством школьной травли", – отметил Кулик.

На Тернопольщине дети боятся ходить в школьный туалет: в чем дело

Скриншот Facebook-группы "Бучацкие дела"

На Тернопольщине дети боятся ходить в школьный туалет: в чем дело

Скриншот Facebook-группы "Бучацкие дела"

Девочка также рассказала отцу, что многие ее друзья не ходят в школьные туалеты или пытаются это делать во время урока. Тогда будет большая вероятность, что в уборной они будут одни. Некоторые из учеников при необходимости на перемене стараются воспользоваться туалетом Бучацкого лицея, который находится на третьем этаже школы №2.

Начальница областного управления образования и науки Ольга Хома отметила, что средства на обустройство внутренних туалетов поступили на местный отдел образования, который должен распределить их по школам, где есть проблемные туалеты.

Туалет Бучацкой школы №2

Туалет Бучацкой школы №2

Facebook Олег Кулик

Туалет Бучацкой школы №2

Туалет Бучацкой школы №2

Facebook Олег Кулик

Туалет Бучацкой школы №2

Туалет Бучацкой школы №2

Facebook Олег Кулик

Как сообщал OBOZREVATEL, названы регионы Украины с наибольшим количеством аварийных школ.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Тернополь
Тег
конфликт в школе
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
На жалюзи на окна тоже денег не хватило?) Судя по виду похоже что первый этаж
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2
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
И снова проходил мимо, хоть бы краской окна закрасили
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Та вы шо... Это ж только в России такое бывает!
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3
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