На Тернопольщине дети боятся ходить в школьный туалет: в чем дело

В Бучаче (Тернопольская область) дети отказываются ходить в туалет ООШ №2 из-за отсутствия перегородок в школьной уборной.

О проблеме рассказал отец ученицы Олег Кулик в соцсети Facebook. По его словам, ребенок не хочет идти в школу, потому что стесняется ходить в туалет, который не соответствует государственным стандартам, пишут Тернополяни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Туалет оборудован чашами генуя. Право на приватность является базовым правом человека, а вопросы обустройства школьного туалета – это не только вопрос санитарных норм, а прежде всего вопрос человеческого достоинства. Ведь школьные туалеты потенциально являются пространством школьной травли", – отметил Кулик.

Скриншот Facebook-группы "Бучацкие дела"

Скриншот Facebook-группы "Бучацкие дела"

Девочка также рассказала отцу, что многие ее друзья не ходят в школьные туалеты или пытаются это делать во время урока. Тогда будет большая вероятность, что в уборной они будут одни. Некоторые из учеников при необходимости на перемене стараются воспользоваться туалетом Бучацкого лицея, который находится на третьем этаже школы №2.

Начальница областного управления образования и науки Ольга Хома отметила, что средства на обустройство внутренних туалетов поступили на местный отдел образования, который должен распределить их по школам, где есть проблемные туалеты.

Туалет Бучацкой школы №2 Facebook Олег Кулик

Туалет Бучацкой школы №2 Facebook Олег Кулик

Туалет Бучацкой школы №2 Facebook Олег Кулик

Как сообщал OBOZREVATEL, названы регионы Украины с наибольшим количеством аварийных школ.

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