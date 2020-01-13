Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В Тернопольской обалсти затравили учителей, которые пожаловались властям на зарплаты

1.1т
Читать материал на украинском

Учителей Нападовской школы Тернопольской области затравили, потому что они пожаловались на "горячую линию" правительственного портала на несвоевременную выплату зарплаты.

После звонка пришел приказ провести служебную проверку, почему учителя звонили в рабочее время, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "20 минут".

В декабре 2019 года терпение нескольких педагогов лопнуло, потому что еще ожидают зарплату за ноябрь, и они позвонили на правительственную "горячую линию".

Новости
Сертификация учителей в 2020 году: обнародованы даты регистрации

По словам педагогов, из-за жалоб на них начали давить. Пожаловались властям сразу несколько учителей. Звонок зафиксировали в 9:26, а урок должен был начаться в 9:25. Поэтому к директору Борсуковской ЗЗСО I-III ступеней, в подчинении которого Нападовская школа, из отдела образования ОТГ пришел приказ о проведении служебной проверки, почему учительница позвонила во время проведения урока.

"Тогда урок еще не начался. Звонка еще не было. Наши школьные часы немного отстают. Звонила я раньше, до начала урока, но пришлось ждать на линии освобождения оператора", – объяснила Бородачук.

Новости
Дегустация колбас для учителей: киевская школа попала в конфуз

Проблемы не только с несвоевременной выплатой зарплаты, но и с низкой надбавкой за престижность – всего 5%. Она должна быть 20%, однако выплачивают минимум.

"Никаких выговоров и проблем в учителей из-за звонка на правительственную линию не будет. Не думаю, что только у нас есть такая проблема с выплатами. Денег на зарплаты не хватает, поэтому, к сожалению, такое случается", – прокомментировал директор Борсуковской школы Олег Тимошенко.

На Тернополе затравили учителей, пожаловались властям

На Тернополе затравили учителей, пожаловались властям

Etcetera Media

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько будут дней отпуска учителя и преподаватели в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "долг по зарплате" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
долг по зарплате Инциденты в школах
Место
Украина Тернополь
Теги
преподаватель скандал в школе зарплата
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
2
Смешно
1
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы