На смартфоны и школьников почти одинаковое время: новое исследование о родителях шокировало специалистов

Исследование показало, что взрослые люди тратят примерно по два часа и 17 минут своего свободного времени на телефон, а общение с собственными детьми занимает чуть больше – два часа и 41 минуту.

Соответствующее исследование провели в Америке, где опросили две тысячи родителей, у которых дети в возрасте от 5 до 18 лет. Некоторые взрослые признались, что школьники время от времени просят их отложить телефон, пишет Освіторія со ссылкой на New York Post.

"74% опрошенных родителей сказали, что их беспокоит, что их дети не выпускают из рук телефоны. При этом 65% заявили, что ввели для них лимит времени на смартфон", – говорится в сообщении.

Примерно половина всех участников опроса сообщали, что используют телефон, чтобы занять ребенка (58%), в качестве поощрения (53%) или просто, чтобы успокоить или отвлечь (52%). У половины опрошенных взрослых даже вполне четкие представления, чем бы они занялись с детьми, если бы оторвались от своих смартфонов. Они освоили бы общее хобби, больше играли, гуляли и ходили в походы.

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