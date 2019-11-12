"На русском не разговариваю!" Министр образования объяснила свой пост с ошибками

Министр образования Анна Новосад объяснила, что скандальный пост с ошибками, который раскритиковала языковед Ирина Фарион, она писала в Верховной Раде с телефона. Поэтому из-за шума и спешки были допущены ошибки.

Об этом руководительница МОН рассказала в интервью "Цензор". На вопрос, знает ли она русский язык лучше, чем украинский, Новосад ответила категорически, пишет OBOZREVATEL.

"Мой русский ужасный. Я с украиноязычной семьи – и вообще никогда русским ни в быту, ни в жизни, ни в профессиональной жизни не пользуюсь", – подчеркнула министр.

По ее словам, в тот день, когда был написан скандальный пост, Новосад сидела впервые в Раде. Вокруг было куча людей и шум. Поэтому шанс допустить ошибку был значительно выше, чем в других условиях. Но педагог впоследствии признала свою вину.

Анна Новосад

"Да, были ошибки. Поскольку я теперь должностное лицо, то внимательнее пишу. Поэтому я откровенно не считаю, что произошла какая-то большая катастрофа. Но также меня веселила ситуация, что разные филологи также не могли сойтись на общей мысли: а как же правильнее ставить комы и писать то или иное слово", – добавила министр.

пост Новосад Facebook Ирина Фарион

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский языковед Ирина Фарион раскритиковала Новосад за пост с ошибками в соцсети. Впоследствии руководитель МОН отреагировала на скандал и отметила, что не боится признавать грамматические ошибки и учится на них.

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