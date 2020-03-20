На Ривненщине детей поймали на торговле самодельными масками под больницей

В Здолбунове Ривненской области школьники нарушили условия карантина и под больницей продавали самодельные маски по 25 гривен.

Об этом рассказала в Telegram-канале ZDOLBUNiV местная жительница Ирина Швец, которая стала очевидцем происшествия. По ее словам, ребятам на вид 11-14 лет, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

На Ривненщине детей поймали на торговле самодельными масками

Когда женщина спросила ребят, почему они не носят повязки и что они вообще делают возле больницы, то услышала, что им коронавирус не грозит. Местная жительница также отметила, что продавали школьники самодельные бинтовые повязки.

"По состоянию здоровья я не звонила в полицию, потому что они бы убежали и я бы не смогла их удержать, поэтому обратилась к медперсоналу больницы! Уважаемые родители! Ну хоть поинтересуйтесь, что ваши дети делают на карантине!", – подчеркнула Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупанты в Крыму заставили школьников разбирать автомат в ОЗК.

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