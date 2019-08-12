На Прикарпатье школьники будут учиться в коридорах: в чем дело

В Пьядицкой школе-лицее (Ивано-Франковская область) для учеников не хватает классов. Старое помещение отобрали под амбулаторию, а новое еще не достроили. Родители возмущены, ведь некоторые дети могут учиться в коридорах.

Как говорится в сюжете ТРК "РАІ", средства на завершение ремонта есть, однако работы не идут (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы не можем допустить чтобы дети учились в коридорах. Мы не будем перекрывать дороги, как другие села. Но хотели бы, чтобы нам помогли, чтобы наконец завершили эту школу", – рассказала мать ученицы лицея Светлана Яремчук.

По словам директора лицея Виталия Костюка, если до 1 сентября не удастся освоить выделенных 400 тысяч гривен, то один из классов может остаться без комнаты.

"Мы остались без учебных кабинетов. Также столовая заваливается. В этом году один класс должен учиться в коридоре", – говорит директор.

Заместитель председателя Пьядицкой ОТО Олег Буда отметил, что средства начнут осваивать уже на этой неделе, начиная с 12 августа.

Родители утверждают, если за три недели ситуация не изменится, они и учителя придут в кабинеты чиновников.

Незавершенный ремонт в школе Скриншот видео

ПЬЯДИЦКОЕ школа Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре озеленить территории и отремонтируют школы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram