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На Прикарпатье для первоклашек закупили русские азбуки: возник скандал

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В Богородчанах (Ивано-Франковская область) районное управление образования закупило для учащихся первых классов НУШ русские азбуки и некачественные игрушки по цене самых дорогих.

Об инциденте сообщила на Facebook-странице депутат Ивано-Франковского областного совета Мария Рудык. По ее словам, ни одной азбуки на украинском языке для всех школ района не куплено, пишет Малакава (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также для школьников закупили некачественные игрушки по цене самых дорогих, которые есть в продаже.

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"Русификацию в Богородчанском районе экс-начальник Богородчанского управления образования Оксана Савчук решила ввести начиная с первых классов НУШ! Все это передала в школы района без накладных и любых подтверждающих документов!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что дидактические материалы выдали детям на каждый класс по одному комплекту. И только в случае необходимости смогут выдать отдельно на каждого ученика.

Для детей закупили русские азбуки

Для детей закупили русские азбуки

Facebook Мария Рудык

Детям выдали китайские игрушки по цене дорогих

Детям выдали китайские игрушки по цене дорогих

Facebook Мария Рудык

Детям выдали китайские игрушки по цене дорогих

Детям выдали китайские игрушки по цене дорогих

Facebook Мария Рудык

Для детей закупили русские азбуки

Для детей закупили русские азбуки

Facebook Мария Рудык

На Прикарпатье для первоклашек закупили русские азбуки: возник скандал

Малакава

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Место
Украина Ивано-Франковск
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Нехай ця начальниця зеків грамоті навчає, а вони її життю :-)
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Ну напутали китайцы :) Им одна разница - что русская, что украинская. Да и вообще, кто этих круглоглазых там разберёт, все на одно лицо и кривулины вместо иероглифов ')
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Валевич Борис
Валевич Борис
те ФОП кто предложил чиновникам откат у тех и купили. Самое главное распилить деньги чиновников с барыгами, а патриотизм уже на втором месте
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