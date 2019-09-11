На Прикарпатье для первоклашек закупили русские азбуки: возник скандал

В Богородчанах (Ивано-Франковская область) районное управление образования закупило для учащихся первых классов НУШ русские азбуки и некачественные игрушки по цене самых дорогих.

Об инциденте сообщила на Facebook-странице депутат Ивано-Франковского областного совета Мария Рудык. По ее словам, ни одной азбуки на украинском языке для всех школ района не куплено, пишет Малакава (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также для школьников закупили некачественные игрушки по цене самых дорогих, которые есть в продаже.

"Русификацию в Богородчанском районе экс-начальник Богородчанского управления образования Оксана Савчук решила ввести начиная с первых классов НУШ! Все это передала в школы района без накладных и любых подтверждающих документов!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что дидактические материалы выдали детям на каждый класс по одному комплекту. И только в случае необходимости смогут выдать отдельно на каждого ученика.

Для детей закупили русские азбуки Facebook Мария Рудык

Детям выдали китайские игрушки по цене дорогих Facebook Мария Рудык

Детям выдали китайские игрушки по цене дорогих Facebook Мария Рудык

Для детей закупили русские азбуки Facebook Мария Рудык

Малакава

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