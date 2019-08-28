На Прикарпатье дети будут учиться в сельсовете и клубе: что случилось

В селе Красноилля Верховинского района (Ивано-Франковская область) из-за обнаруженного грибка в школе 400 детей будут учиться в здании сельского совета, клубе и пришкольном интернате.

Как пишет Укрінформ, плесень в заведении появилась три года назад, когда около учебного корпуса вырыли котлован. Тогда на ремонт школы и на строительство ее нового корпуса направили средства из госбюджета, но работы так и не проводились (чтобы посмотреть фото школы, доскролльте до конца страницы).

Новости В одном из городов Украины детей в школы и детсады будут принимать без прививок

Директор Департамента науки, образования и молодежной политики Ивано-Франковской облгосадминистрации Виктор Кимакович сообщил, что в 2019 году на средства областного и местного бюджета Верховинского района удалось восстановить кровлю и сделать в школе водоотведения,

"До 1 сентября ремонтные работы не завершат. Поэтому здесь придется начать учебный процесс за пределами школы", – рассказал Кимакович.

Отмечается, что старшеклассники будут учиться на втором этаже школы.

Школа в селе Красноилье Скриншот сюжета ОТБ "Галичина"

Школа в селе Красноилье Скриншот сюжета ОТБ "Галичина"

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Киева разгорелся скандал из-за стихи о Зеленского.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!