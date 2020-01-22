На Полтавщине во время перемены в школе умерла девочка

В одной из школ Кременчугского района Полтавской области во время перерыва, в присутствии медиков, умерла 14-летняя девочка.

В ученицы 8-го класса были проблемы с сердцем. Однако пока не известна причина смерти школьницы. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на ГУ НП в Полтавской области.

Как сообщается, девочке стало плохо, ей вызвали скорую, но медики не смогли спасти жизнь ребенка.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

На Полтавщине во время перерыва в школе умерла девочка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму во время урока умер школьник из-за проблем с сердцем.

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