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На Полтавщине учителя добираются на работу автостопом: в чем дело

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В Варваровской школе (Полтавская область) открыли 10 вакансий, однако желающих учителей нет. По всему Карловскому районе плохие дороги, поэтому отсутствует транспортное соединение с селом.

Как рассказывает Лидия Щербина, директор Варваровского учебно-воспитательного комплекса, автобус Полтава-Белуховка, который проходил через населенный пункт, уже пол года не ходит. Перевозчики отказываются выходить на рейсы из-за плохих дорог, пишет Gazeta.ua.

"Раньше работники могли приезжать на работу на автобусе из Карловка. Одна наша учительница там живет. Когда заканчиваются уроки, выходит на Халтуринський поворот и автостопом едет в город. А молодежь отказывается у нас работать. Потому что знает, что добраться на работу невозможно", – рассказала Щербина.

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В учебном заведении ищут учителя русского языка и зарубежной литературы. Ставка – 18 часов, даже больше. Не хватает учителя физики и информатики. На неполную ставку есть вакансия преподавателей математики и английского языка. На сайте заведения пишет, что также ищут учителя украинского языка и литературы, музыкального искусства, педагога-организатора, заведующего библиотеки и психолога.

Люди спрашивают за вакансии, однако, когда узнают, что добраться к школе автобусом нельзя, сразу отказываются.

"Таксисты просят от 200 до 300 гривен за дорогу из села в Карловку, и наоборот. Учитель, к сожалению, столько не зарабатывает", – добавила директор школы.

На Полтавщине учителя добираются на работу автостопом: в чем дело

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине власти выступили против директора школы.

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Тема
Школа
Место
Украина Полтава
Теги
школа ямы на дорогах
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