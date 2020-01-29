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На Полтавщине директор школы годами присваивал зарплату учителей

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На Полтавщине директор принял на работу двух учителей, которые ни разу не появились в школе, и пять лет получал вместо них зарплату.

Таким образом глава учебного заведения в Пирятинском районе присвоил 100 тысяч гривен, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на областную прокуратуру.

В суд уже направлено обвинительное заключение в отношении директора, которого подозревают в присвоении средств и махинациях с документами.

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Так, в течение 2012-2017 годов директор ежемесячно вносил ложные данные в табеля учета рабочего времени, которые подавал в отдел образования, молодежи и спорта Пирятинской райгосадминистрации для начисления зарплаты.

"Мужчина обвиняется по второй части статьи 191 (присвоение, растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) третьей части статьи 191 (присвоение, растрата и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно) и первой части статьи 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) УК Украины", – говорится в сообщении.

На Полтавщине директор школы присваивал зарплату учителей

На Полтавщине директор школы присваивал зарплату учителей

procherk.info

Как сообщал OBOZREVATEL, николаевские чиновники цинично нажились на школьниках и украли 15 млн гривен.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Полтава
Теги
преподаватель криминал скандал в школе директор школы
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