На Одесщине студент повесился в общежитии из-за неразделенной любви

В Измаиле (Одесская область) в общежитии повесился 20-летний студент 3-го курса государственного гуманитарного университета из-за неудачных отношений с девушкой.

Информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, пишет Украинская Служба Информации.

Повешенного парня обнаружили в его комнате. Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство".

В данный момент основной причиной самоубийства студента считаются неудачные отношения с девушкой.

При этом знакомые погибшего требуют официального комментария от администрации вуза по поводу случившегося.

В Одесской области повесился студент-за неразделенной любви

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