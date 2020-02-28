На Одесщине 12-летняя девочка жестоко поиздевалась над школьницей и записала видео

В Одесской области 12-летняя школьница жестоко избила свою ровесницу, а трое подруг обидчицы снимали все на видео, которое распространили в соцсети.

В результате потерпевшая Дарья оказалась в больнице с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. А ее родители обратились в полицию, которая возбудила уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам избитой девочки, со своей обидчицей она была едва знакома, ведь они учатся в разных школах. При этом педагоги нападающей отзываются о ней только положительно, мол, хорошо учится, занимается спортом и со всеми дружит. Правда признаются, что ученица имеет очень вспыльчивый характер, и сразу после избиения прибежала к классной руководительнице, признавшись в содеянном.

На Одесщине 12-летняя школьница жестоко избила ровесницу ТСН

В обеих школах заверили, что пытаются разобраться в причинах конфликта. В самой драке принимали участие две девушки, две другие – одноклассница Дарьи и подруга. Взрослые уверяют, что именно последняя настроила обидчицу против ее жертвы, а теперь она еще и травит пострадавшую в соцсетях.

Ученицу же, которая затеяла драку, в школе попросили перевести в другое учебное заведение, поскольку у нее это не первый скандал.

На Одесщине 12-летняя школьница жестоко избила ровесницу ТСН

"С девочкой проводилась работа неоднократно. С мамой мы уже встречались по поводу того, что у нее есть такие плохие характеристики. Им не место в школе и вообще в обществе", – заявила директор Великодолинской СОШ №2 Валентина Чебанова.

И хотя обидчица уже приходила просить прощение, мама Дарьи их не приняла. Говорит, что не верит в такое "истинное" раскаяние, и требует публичных извинений в соцсети.

На Одесщине 12-летняя школьница жестоко избила ровесницу ТСН

По словам женщины, у ее дочери диагностировали сотрясение мозга, теперь она лечится дома под наблюдением невролога. После избиения в Даши также появился постоянная головная боль, она не может спать.

"Ее ждет работа с психологом. Основная задача – вернуть девушку в школу так, чтобы она чувствовала себя комфортно и не испытывала травли или обид со стороны классного коллектива", – отметила директор Валентина Чебанова.

На Одесщине 12-летняя школьница жестоко избила ровесницу ТСН

Однако сама девочка о возвращении в школу и думать боится. Правоохранители расследуют дело как избиение, но вероятно, что из-за травли в сети его переквалифицируют в буллинг. И тогда наказание понесут все причастные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бердичевский горрайонный суд отправил под домашний арест двух 14-летних школьниц, избивших из-за парня свою ровесницу в селе Хажин Житомирской области.

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