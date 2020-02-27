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На Николаевщине школьник пойдет под суд за буллинг учительницы: что он сделал

2.6т
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В Очакове Николаевской области ученик школы №4 предстанет перед судом за то, что он во время уроков высказывался нецензурной лексикой в адрес учителя.

Как пишет пресс-служба Очаковского горрайонного суда, таким образом 22 января 2020 года несовершеннолетний совершил психологическое насилие по отношению к педагогу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Школьника судят по ч.1 ст.173-4 КУпАП (буллинг (травля), то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, совершаемых в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса)", – говорится в сообщении суда.

Так, речь идет о привлечении к административной ответственности несовершеннолетнего. Следует отметить, что рассмотрение дела отложено на 11 марта.

На Николаевщине школьник пойдет под суд за буллинг учительницы: что он сделал

На Николаевщине школьник пойдет под суд за буллинг учительницы: что он сделал

SchoolNews - Australia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать ученика пожаловалась на буллинг в школе Ивано-Франковска.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Николаев
Теги
преподаватель буллинг школа
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