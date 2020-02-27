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На Львовщине школьник героически спас собаку, застрявшую в теплотрассе

1.2т
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В Пустомытах на Львовщине 13-летний школьник Максим Василишин героически спас собаку, застрявшую в заброшенной теплотрассе.

Как говорится в сюжете "Надзвичайні новини" на ICTV, подросток шел из школы и услышал, как женщина умоляет о помощи. Он с друзьями побежал к ней и оказалось, что ее пес застрял в теплотрассе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Полтора часа мальчик пробирался лабиринтами из труб длиной 20 метров. Он поделился, что труднее всего было дышать и заставить пса послушать его команды

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"Воздуха было очень мало. Только через одну маленькую щель я мог дышать. Уже переживал, что могу там задохнуться", – рассказал Максим.

Место, где застрял собака

Место, где застрял собака

Скриншот видео

По словам одноклассников, это уже не первое спасенное им животное. А учителя неоднозначно отреагировали на поступок школьника. Одни отнеслись положительно, а другие отметили, что решение было необдуманное и лучше было кого-то позвать на помощь.

Сам Максим понял, какие могли быть последствия такого отчаянного решения. Поэтому в следующий раз будет звать на помощь профессиональных спасателей.

На Львовщине школьник героически спас собаку, застрявшую в теплотрассе

На Львовщине школьник героически спас собаку, застрявшую в теплотрассе

varta1.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Туле (Россия) 14-летний школьник получил удар током, когда пытался достать котенка, который застрял в трансформаторной будке.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина Львов
Теги
школа ребенок спасение
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