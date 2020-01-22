На Львовщине Червоноградский городской суд оштрафовал женщину на 1700 грн, потому что ее 16-летняя дочь прогуляла более трети уроков в школе без уважительной причины.

Как говорится в сюжете ТСН, Ирина перешла в новую школу в сентябре 2019 года. Последний раз на занятиях ее видели 24 декабря: она побыла на двух уроках и пошла, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Исполняющая обязанности директора школы Елена Остапик неоднократно сообщала в полицию и отдел по вопросам защиты детей, что девочка не появляется на уроках. После проверки правоохранителями семьи прогульщицы дело передали в суд.

Судья-спикер Андрей Жураковский рассказал, что женщина признала свою вину. Это уже второй штраф, который мать получает из-за прогулов дочери.

На Львовщине наказали мать за школьные прогулы дочери 06237.com.ua

"Как можно ребенка исправить? Бить – нельзя, толковать ей – не доходит, разговаривать – не доходит. Она под влиянием своих друзей. Так же ее друзья меня и пообкрадалы", – рассказала мать.

Сейчас Ирина переехала жить к парню, возвращаться домой не хочет из-за конфликтов в семье. А мать намерена перевести ее в вечернюю школу или на экстернат, чтобы не платить штрафы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, какие штрафы ждут родителей за прогулы школьников.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся