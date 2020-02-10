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На Луганщине устроили детский турнир в честь убийцы и рэкетира: возник скандал

1.4т
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В Северодонецке (Луганская область) областная федерация бокса решила устроить детский турнир в честь известного убийцы и рэкетира Виктора Химченко, которого больше знают как Химу.

Как написала пользователь Валерия Ковальчук на Facebook-странице, мероприятие запланировано на 15 февраля, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Витя, который по совместительству был надзирателем и организатором ОПГ (организованная преступная группа), в свое время организовал так называемый "спортклуб", чтобы пополнять свою банду молодыми бойцами", – рассказала Ковальчук.

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По ее мнению, это недопустимо, чтобы дети подражали убийцу и рэкетира. Однако некоторые пользователи отмечали, что Химченко был хорошим человеком, помогал нуждающимся и останавливал распространения наркотиков.

Виктор Химченко

Виктор Химченко

Facebook Valeriia Kovalchuk

"Как тренер, Виктор Иванович внес большой вклад в развитие бокса в нашем городе, его секции были бесплатные", "Бандит, не бандит, но в городе был порядок. Справедливый был парень, люди к нему за помощью обращались", "Все эти секции бокса тренируют бандитов и наемников будущих. Необходимо запретить и открывать только по творческим направлениям", – написали в комментариях.

На Луганщине устроили детский турнир в честь убийцы и рэкетира: возник скандал

Скриншот комментариев

На Луганщине устроили детский турнир в честь убийцы и рэкетира: возник скандал

Скриншот комментариев

Хима занимался боксом и основал спортивный клуб "Спрут" в Северодонецке. Также он возглавлял одну из трех уголовных банд города. Его убили в 2002 году у подъезда собственного дома.

Детский турнир

Детский турнир

Facebook Valeriia Kovalchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" ректор вуза нанял киллера для руководства "Минобразования".

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Автор
Оксана Воля
Место
Украина Северодонецк
Теги
Луганская область дети
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Клички тоже из ОПГ
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Легенда...
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фил филька
фил филька
да ландно. в министерстве ветеранов убийц ваще финансируют и ни че. упорыши считают что это нормально)
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