На Кировоградщине громкий скандал в школах: родители забрали детей домой. Видео

В Светловодске Кировоградской области родители не пустили детей в школы, потому что в восьми из десяти учебных заведений не соблюдают температурный режим.

В горисполкоме сообщили, что накануне пытались возобновить занятия в школах хотя бы для учеников выпускных классов, но не удалось, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Благодаря электронагревателам за день температуру в классах удавалось поднять максимум до 16 градусов. Ученики сидели на уроках в верхней одежде. Однако родители возмущены такими действиями и отказались отпускать детей в школу.

Скандал в школах Кировоградщины: родители забрали детей домой ТСН

Городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации рекомендовал управлению образования отменить приказ о восстановлении обучения. А тепловики сообщили, что так быстро нагреть помещения, где долгое время не было отопления, не удастся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России полуголого школьника заставили чистить крышу от снега.

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