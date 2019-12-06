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На Кировоградщине громкий скандал в школах: родители забрали детей домой. Видео

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В Светловодске Кировоградской области родители не пустили детей в школы, потому что в восьми из десяти учебных заведений не соблюдают температурный режим.

В горисполкоме сообщили, что накануне пытались возобновить занятия в школах хотя бы для учеников выпускных классов, но не удалось, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Благодаря электронагревателам за день температуру в классах удавалось поднять максимум до 16 градусов. Ученики сидели на уроках в верхней одежде. Однако родители возмущены такими действиями и отказались отпускать детей в школу.

Скандал в школах Кировоградщины: родители забрали детей домой

Скандал в школах Кировоградщины: родители забрали детей домой

ТСН

Городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации рекомендовал управлению образования отменить приказ о восстановлении обучения. А тепловики сообщили, что так быстро нагреть помещения, где долгое время не было отопления, не удастся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России полуголого школьника заставили чистить крышу от снега.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Кропивницкий
Теги
скандал в школе конфликт в школе тепло
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Petrov Valery
Petrov Valery
Расслабьтесь. Нет никаких поводов для беспокойства. Ведь в Роcсии ещё хуже. Там гoлых шoльниц заставляют чистить крыши! А в Сомaли вaпще дети едят учителей!
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Petrov Valery
Petrov Valery
Расслабьтесь. Нет никаких поводов для беспокойства. Ведь в России ещё хуже. Там голых школьниц заставляют чистить крыши! А в Сомали вапще дети едят учителей!
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0
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
#Прикрути...
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