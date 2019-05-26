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На iForum-2019 назвали самые востребованные профессии будущего

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23 мая в Международном выставочном центре Киева состоялась самая крупная IT-конференция Украины — iForum-2019. Ивент проходит одиннадцать лет подряд, в этом году его посетили около 13 тысяч гостей.

На конференции был представлен новый поток “Будущее”: о будущем в технологиях, бизнесе, образовании и обществе. О профессиях будущего и о прогнозах для рынка труда на ближайшие 10-15 лет рассказывал сооснователь и CEO рабочих пространств Creative Quarter Илья Кенигштейн.

По его словам, “роботы побеждают” и очень скоро вытеснят людей из многих профессий. Нам придется проявлять все больше страсти и гибкости, чтобы быть конкурентоспособными. А основными навыками, необходимыми для успешного трудоустройства, станут креативность, умение работать в команде и вести переговоры, критическое мышление, эмоциональный интеллект и когнитивная эластичность.

Что касается профессий, то самыми востребованными в будущем, как полагает Илья, будут:

  • климатологи и экологи

  • фермеры-агропоники

  • биофармакологи

  • IT-медики и IT-генетики

  • молекулярные диетологи

  • операторы беспилотников

  • проектировщики роботов

  • тайм-менеджеры

  • городские кибераналитики

  • архитекторы живых систем

  • архитекторы кода (ІТ-шники)

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