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На Харьковщине учителя перекрывали дорогу: что случилось

1.3т Читать материал на украинском

В воскресенье, 1 сентября, в Первомайском Харьковской области учителя перекрывали улицу Харьковскую. Таким образом они устроили митинг против переселения двух школ.

Решение о закрытии первой и четвертой школы принято 25 июня на сессии горсовета. Как рассказал директор общеобразовательной школы №4 Виктор Гатилов, мэр города Николай Бакшеев убедил депутатов, что имеющихся в Первомайском семи общеобразовательных школ слишком много для 3,5 тысяч учеников, пишет Укрінформ.

"Учителя, а также представители общественных организаций – всего до ста человек – перекрыли улицу Харьковскую. Цель акции – привлечь внимание к переселению школ №1 и №4 в помещение действующих школ №5 и №7 якобы в рамках оптимизации образовательного процесса в малых школах. Однако только в нашей школе с 1 по 11 класс обучается более 400 учеников", – сообщил Гатилов.

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Гатилов также подал иск об отмене решения сессии в Харьковский окружной административный суд. Таким образом решение сессии о переселении школ приостановлено на период рассмотрения дела.

"Заседание суда назначено на 11 сентября. Надеемся, что проблема будет решена, тем более, что выделенные для нас помещение школы №7 слишком малы по размеру, а в нашей бывшей школе уже отключили воду", – отметил директор школы №4.

протест учителей

протест учителей

Укрінформ

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Тема
Школа
Место
Украина Харьков
Теги
школа протест
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