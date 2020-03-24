В Изюме Харьковской области учителей и воспитателей детсадов заставили выйти в рейды на улицы города, чтобы следить за школьниками и студентами, которые не соблюдают карантина.

Такое задание для педагогов дали в Изюмском горсовете. Местные власти объяснили, что многие школьники не хотят учиться дистанционно и гуляют по улицам. Также в город вернулось много студентов, пишет KHARKIV Today.

Так, каждое учебное заведение установило график дежурств педагогов. В одной группе – по три человека. Учителей старше 50 лет от дежурств уволили, потому что они находятся в группе риска заражения коронавирусом.

На Харьковщине учителей отправили в "школьный патруль" на время карантина

Впервые учителя вышли на рейд 23 марта. За день они провели 57 бесед с прохожими учениками, а также написали их родителям.

"Это не патруль, потому что слово настораживает изюмчан. Поэтому мы говорим – учительские рейды. Их главная работа – разъяснительная, общаться с детьми, объяснять им, что карантин – это не каникулы", – рассказал заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове учителей заставили работать курьерами во время каникул.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!