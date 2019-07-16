На Харьковщине школьники регулярно прогуливали уроки: суд наказал родителей

Скадовский районный суд Херсонской области обязал родителей оплатить 1700 грн штрафа за то, что их несовершеннолетние дети, школьники Красненской СОШ, без уважительной причины пропускали уроки.

Так, ученики на протяжении ІІ семестра 2018-2019 учебного года пропустили 43 учебных дня – 297 часов. За это родители привлечены к административной ответственности, пишет пресс-служба суда.

"Этим родители совершили административное правонарушение предусмотренное частью второй статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (повторное уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей)", – говорится в сообщении.

По постановлениям суда им придется выплатить в пользу государства 1700 грн штрафа и 384,20 грн судебного сбора.

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