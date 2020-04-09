Дети психуют, родители на грани срыва: в Украине случился коллапс с дистанционным обучением

В период жесткого карантина из-за пандемии коронавируса большинство украинских родителей столкнулись с довольно сложной задачей – переводом детей на дистанционное обучение. Образовательная система не была готова обучать онлайн, и даже сейчас процесс сложно назвать организованным.

Но главное, что теперь образование ребенка на время полностью легло на плечи родителей, которые помимо своей работы с головой ныряют в школьные учебники и помогают своим детям делать уроки. Как оказалось, все это далеко не просто, а мамы и папы уже находятся на грани срыва. Подробнее – в OBOZREVATEL.

Дети не понимают, а у родителей кипит мозг

Украинские школы отправились на карантин еще с 13 марта. Тогда учителя раздали детям задания на неделю и отпустили. Но карантин затянулся, и пришлось срочно думать над тем, как продолжить учебный процесс.

По итогу организовалось что-то наподобие дистанционного обучения, когда учителя в режиме онлайн доносят до учеников необходимые знания. Сейчас уроки транслируются на ряде украинских телеканалов по установленному расписанию для каждого класса.

Карантин УП

Казалось бы, процесс запущен, и дети могут и далее грызть гранит науки, но в реальности все оказалось гораздо сложнее. В режиме онлайн невозможно что-то спросить или уточнить у своего учителя, если материал непонятен. Некоторые все же пытаются общаться через различные мессенджеры, отвечать на вопросы и консультировать, но это не спасает от того, что родителям приходится до поздней ночи сидеть с ребенком над уроками.

Так происходит и в семье киевлянки Галины, которая рассказала OBOZREVATEL, как проводит свои школьно-трудовые будни: "Мой сын – ученик 6-го класса, у них масса предметов, плюс углубленное изучение английского языка. Кроме этого, у нас учебный процесс происходит несколько иначе, чем в государственных школах, там другие книги, детям часто показывают презентации и видеоуроки. И получается, что родитель без интернета, не просмотрев все эти материалы, ничем помочь не может".

Поначалу учителя всего лишь раздавали задания, но после родительского "бунта" начали подключаться онлайн и помогать с вопросами.

"Нам разослали список учителей, их контактные номера и электронную почту. Домашку мы скидываем туда, а если что-то непонятно, предлагают звонить или писать. Но если я буду по каждому предмету звонить и спрашивать, это займет уйму времени, а у меня еще есть работа", – говорит Галина.

Была надежда на телеуроки, которые организовало МОН, но как оказалось, вся транслируемая программа отстает от школьной, на что учителя говорят: "Можете не смотреть, но лучше смотрите и укрепляйте знания, у вас теперь больше свободного времени".

Онлайн-обучение mrpl.city

"О каком свободном времени может идти речь, когда у меня сын ложится спать уже после полуночи, потому что мы пытаемся доделать все уроки. Вчера вот историю читали в час ночи. В течение дня у нас идут телеуроки, а в это же время наши учителя подключаются с онлайн-консультациями, и мы просто не успеваем одно за другим. Сейчас просим учителей переносить", – жалуется Галина.

Многие родители указывают на то, что без их помощи ребенку трудно справиться с заданиями: "Очень тяжело, когда работающие родители. И это я с одним ребенком, а когда два или больше, я вообще не представляю. Мы уже с ума сходим", – говорит она.

Как организовать учебный процесс для двух детей, при этом еще на руках с грудным ребенком, понимает Анна. Дочка и сын – школьники, Катя учится в 9 классе, а Миша – в 7-м.

"К счастью, обучением младшего занимается старшая дочь, она хотя бы помнит материал. Мы с мужем просто голову ломаем над этими задачками. Кате, конечно, стараемся помогать, но мы, по сути, сами сидим и учим вместе с ними школьные предметы", – говорит она.

Ребенок за учебой "Вечерний Харьков"

Сама Анна бухгалтер и продолжает работать удаленно, а отец – водитель троллейбуса в Сумах.

"Рано утром муж отправляется на смену, я кормлю детей и усаживаю их смотреть уроки по телевизору. Сама же в другой комнате работаю и слежу за самой меньшей дочкой. Но когда уроки заканчиваются, у детей начинаются вопросы, и они бегут ко мне", – рассказывает она.

Вместе с другими родителями и учителями создали общий чат, все пытаются помочь друг другу, говорит мама троих детей. Кто лучше знает математику, кто украинский язык, тот и отвечает на вопросы.

"Учителя стараются объяснить и рассказать, но предметов куча, тем более, у меня они автоматически умножаются в два раза, и не везде поспеваешь. Что-то уже просто не доделывается, потому что времени не хватает, дети хотят спать. А я в итоге сижу еще по ночам отчеты составляю", – написала Анна.

В отчаянии особенно родители 11-классников. Выпускной год, сдача ВНО, а затем и вступительная кампания в университеты. Харьковчанка Катерина, чья дочь в этом году заканчивает школу, пишет, что дети абсолютно не готовятся ко внешнему тестированию.

Ребенок за учебой pinterest.com

"Учителя накидали заданий, каждый выставил сроки и все. Говорят, смотрите уроки по телевизору. Но что те уроки, разве в таком формате можно нормально обучаться?" – спрашивает она.

Катя пишет, что самостоятельно помочь дочери освоить материалы по всем предметам не может: "Что-то ищем в интернете, обращаюсь за помощью к знакомым, к родителям одноклассников. Кто-то просто скидывает уже готовые домашние, и мы их переписываем, потому что до вечера нужно сдать".

Женщина говорит, что им обещают после карантина все подтянуть, но предметов очень много, а времени мало.

"Просто мозг кипит от происходящего, дочь психует, и я ее понимаю. Так невозможно проводить обучение", – отметила Катерина.

Планируйте день и отдыхайте друг от друга

Чтобы не сойти с ума, практикующий детский психолог Наталья Валедова рекомендует составлять четкий план дня как для ребенка, так и для себя.

"Режим дня должен соблюдаться, невзирая на то, что сейчас все сидят по домам. Допустимое смещение максимум 45 минут. Для детей пишем список из трех-четырех пунктов, что он должен сделать в течение дня. Создать систему поощрений и санкций. И конечно, сами задания должны быть абсолютно доступны для ребенка", – говорит она.

Уроки psy.systems

Кроме этого, в семье стоит обязательно выделять определенное количество времени лично для себя.

"Обязательно час-полтора выделять для психологической гигиены, чтобы человек мог побыть один. Старайтесь не подходить друг к другу на расстоянии ближе 80 см. На этот период и взрослые, и дети должны находится автономно, даже в одной комнате просто разойтись по углам", – рекомендует психолог.

Что касается жалоб родителей на процесс обучения и отсутствие времени, Валедова в первую очередь советует реально оценивать свои возможности, и лучше честно признаться, если вы чего-то не понимаете, и вместе с ребенком сесть и разобраться в теме.

"Бывают случаи, когда сами родители плохо учились в школе в свое время, или же забыли школьную программу, потому срывать злость на своих детях. Трезво смотрите на себя, будет лучше и вам, и детям", – объясняет она.

Если же совсем не удается разобраться в каком-то предмете, охватите только главное, и не бойтесь обращаться за помощью.

"Нужно охватить основной материал, если что-то непонятно, всегда обращайтесь за помощью к тем же учителям, может, к бабушкам, дедушкам, знакомым. Если совсем не дается тема, можно к ней вернутся потом, а выжимать из ребенка, как из камня воду, это просто привести к срыву. С учетом того, что дети не выходят на улицу, от гипоксии очень страдает нервная система, это нужно понимать", – сказала Валедова.