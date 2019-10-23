На грани истощения: как учителя сгорают на работе

В проект Pro.Школу ежедневно поступают вопросы от учителей. Их беспокоит моббинг, аттестация, безответственность родителей, конфликты в школе, непонятные перемены в сфере образования. Мы провели очередной опрос и он показал, что 53% педагогов испытывают постоянную усталость на работе. Какие же проблемы не дают учителям спокойно выполнять свое предназначение?

Учиться, чтобы учить

"В моем классе есть мальчик с неконтролируемой агрессией. Я стараюсь с ним говорить, лишний раз спросить, как он себя чувствует. Но мне действительно трудно найти с ним общий язык, от его драк страдают другие ученики, он может ломать оборудование, портить чужие вещи, а родители только механически возмещают все. Я бы очень хотела получить какой-то совет психолога, что делать с таким ребенком?" Мария, классный руководитель специализированной школы

"Я преподаю английский, а еще работаю учителем-дефектологом, потому что у нас есть дети с особыми потребностями. Но администрация откровенно шутит о моих предложениях приобрести оборудование для уроков с такими детьми, мотивирует это тем, что это не первоочередная потребность. Мне приходится постоянно тратить свои средства на какие-то программы, интерактивные учебники, иногда просто опускаются руки из-за того, что кажется – это нужно только мне" Ирина, учитель начальной школы

Если вы думаете, что учителей беспокоит только вопрос зарплаты, вы будете разочарованы. Потому, что опрос выявил те психологические проблемы, с которыми ежедневно сталкивается педагог на работе. Именно эта рутина вызывает постоянный стресс, поиски ответов на вопрос: а что мне с этим делать? Кроме нагрузки в виде уроков, проверок работ, отчетов и других обязанностей, учитель постоянно оказывается в зоне конфликтов.

Как быть с детской агрессией? Как пресекать драки и правильно успокаивать детей? Да что там – 79% учителей хотели бы получить хоть какую-то профессиональную информацию о пубертатном периоде и знать, как вести себя с подростками в пограничных ситуациях. На вопрос: "Что бы вы сделали, если бы увидели поцелуй учеников?" Каждый 6-й ответил, что отвел бы детей к директору.

О чем это говорит? Что учителям нужна поддержка специалистов – им следует пройти обучение, или хотя бы иметь возможность посетить/прослушать воркшопы, лекции об острых психологических темах, о половом созревании, буллинге, детской агрессии. Хотя бы ради того, чтобы не навредить своими действиями тем же детям.

Юлія Бровінская - учителя сгорают на работе Всеосвіта

Как помочь учителю

Обращаются ли сами учителя за помощью? Увы но нет. Большинство даже не представляет, как стабилизировать свое психологическое состояние – только 17% педагогов занимаются определенными практиками, радуются хобби или умеют отдохнуть от работы. На самом деле, это печальная статистика, потому что каждый 3-й учитель живет на грани истощения. Это и высокая ответственность на работе, и условия труда, и низкая плата, и огромный стаж работы, и общая усталость. При этом говорить публично о своем состоянии у нас не принято.

Как показал опрос, учителя не говорят о своих проблемах ни администрации, ни коллегам, ни даже близким. Все списывается на "специфику работы". Видели глаза, что покупали, как говорится – такую позицию занимает каждый третий педагог и верит в то, что все проблемы в классе и школе он должен решать самостоятельно. Но это не так. Есть вопросы, которые самостоятельно не решить: такие, как буллинг, моббинг, откровенные угрозы, публичные унижения. Даже если отойти от психологических проблем и взглянуть на материальные. Должен ли учитель терпеть, если ему отказывают во внеочередной аттестации или не позволяют уволиться с должноси классного руководителя?

В школах следует ввести тренинги для учителей хотя бы раз не семестр, которые не будут принудительными и формальными. А смогут помочь расти в своей профессии – это и психологические подсказки, и разговоры о пубертате и правилах полового воспитания, методики выхода из конфликтов и тому подобное. Это не какое-то особое образование, которое является прихотью, это та работа, которую уже выполняют учителя, но пока не знают, как же именно ее делать то.

"Я до сих пор не понимаю, как правильно вести себя, если коллеги на моих глазах откровенно стыдят детей. Мне хочется защитить учеников, но я не знаю, как это сделать, чтобы не навлечь на себя гнев администрации. Это действительно страх, но поверьте, он есть у многих из нас" – это анонимное признание лишний раз доказывает, что учителям тоже нужны учителя и поддержка. В прошлый раз мы говорили о том, что такое детская агрессия и как учителю с ней справляться. Педагоги всегда на поле боя – именно поэтому работает бесплатная онлайн консультация Pro.Школу. Если у вас есть вопросы, пишите нам.

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