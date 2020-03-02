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На Днепропетровщине в детсаду установили три унитаза, но одну перегородку

2.6т
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В Никополе Днепропетровской области в детсаду "Золотой петушок" установили три унитаза с одной перегородкой.

Такой ремонт сделали в группе инклюзивного обучения за средства местного бюджета, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу Никопольского горсовета (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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Также унитазы никак отгорожены от умывальников и входных дверей, что тоже будет создавать дискомфорт для детей.

"За средства местного бюджета, а это почти 165 тысяч гривен, здесь расширили вход в туалетную комнату, пол обложили новой плиткой, а стены – кафелем, сделали подвесной потолок. Здесь установили новое сантехническое оборудование, в том числе электрический бойлер для подогрева воды", – говорится в сообщении.

Уборная в детском саду "Золотой петушок"

Уборная в детском саду "Золотой петушок"

Пресс-служба Никопольского городского совета

Уборная в детском саду "Золотой петушок"

Уборная в детском саду "Золотой петушок"

Пресс-служба Никопольского городского совета

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Миасского городского округа (Россия) Григорий Тонких похвастался установленными унитазами без перегородок в школе поселка Северные Печи (Челябинская область).

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Дошкольный период
Место
Украина Днепр
Теги
Никополь детский сад
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Комментарии
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Вторую перегородку Путин украл, однозначно!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Бойлер для нагрева воды?? У вас никогда, даже в саликпх, не будет центрального горячего водоснабжения)) детей жалко
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Мэр приезжал на торжественное открытие с перерезанием ленточки?
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