На Днепропетровщине школьник увлекся видеоигрой и застрял в батарее. Видео

В Днепропетровской области 12-летний школьник увлекся игрой на компьютере и застрял в батарее.

Как говорится в сюжете ТСН, мальчик просунул ногу между секциями чугунного радиатора под столом, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Родители смазали концовку маслом, однако извлечь малого самостоятельно не смогли. Поэтому взрослые вызвали спасателей, которые с помощью инструментов освободили школьника.

Спасатели освобождали мальчика, нога которого застряла в батарее Скриншот видео

Мальчика осмотрели медики. Как стало известно, малый отделался только испугом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи рассказали, как видеоигры влияют на ребенка.

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