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На Черниговщине мощный пожар полностью уничтожил школу. Фото ЧП

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В селе Пальчики Черниговской области сгорела школа. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующего котла.

Огонь заметили местные жители, которые вызвали пожарных. Пожар продолжался почти 6 часов, сообщили в Управлении ДСНС Украины в Черниговской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пожар в школе в селе Пальчики Бахмачского района

Пожар в школе в селе Пальчики Бахмачского района

Facebook Управление ДСНС Украины в Черниговской области

"Пожар в 03:20 локализовали и в 06:25 окончательно ликвидировали. Всего на тушение привлекалось более 25 пожарных и 7 единиц специальной техники. Огнем уничтожена кровля и перекрытие на площади 400 кв.м, имущество учреждения", – говорится в сообщении.

На сайте информационной системы управления образованием сообщается, что в школе работает 27 человек и учится 32 детей.

Пожар в школе в селе Пальчики Бахмачского района

Пожар в школе в селе Пальчики Бахмачского района

Facebook Управление ДСНС Украины в Черниговской области

Пожар в школе в селе Пальчики Бахмачского района

Пожар в школе в селе Пальчики Бахмачского района

Facebook Управление ДСНС Украины в Черниговской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Краснодаре (Россия) ученик четвертого класса устроил пожар в местной школе №49.

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Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Чернигов
Теги
пожар школа
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