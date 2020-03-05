В Панковском НВК (Черновицкая область) пятиклассница во время урока физкультуры получила компрессионный перелом позвонка. Родители обвинили во всем учительницу, однако та своей вины не признает.

Как говорится в сюжете местного телеканала "Чернівецький промінь", девочка выполняла комплекс гимнастических упражнений. Первые попытки сделать стойку были удачными, а потом учительница попыталась ее исправить, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Она нагло взяла меня за ноги, сильно подняла, я почти на голове стояла, и прогнула меня сильно коленом. В спине сильно хрустнуло, заболело, потемнело в глазах и начала кружиться голова. Но учительнице не сказала, потому что она всегда говорит, что я обманываю, что меня что-то болит", – рассказала школьница.

На Буковине школьница травмировалась во время физкультуры: во всем обвинили учительницу Скриншот видео

Родителям об инциденте призналась не сразу, а когда боль стала невыносимой. Через 6 дней медики увидели на снимке трещину в 5-м позвонке спины. Теперь девочка прикована к постели, а мама написала заявление в полицию и в Панковском НВК началось расследование.

Однако учительница физкультуры Наталия Алексюк объяснила, что девочка не жаловалась на боль. Педагогический коллектив также стал на сторону женщины с 30-летний стажем работы. Отдел образования Сторожинецкой ОТГ инициировал создание комиссии, которая работает в школе два дня.

"Мы это расцениваем как клевету. Не доказано, что это произошло в стенах школы", – добавила директор Панковского НВК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе №4 города Южноукраинска (Николаевская область) третьекласснице на уроке физкультуры сломали нос баскетбольным мячом.

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