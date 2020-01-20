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"На будущее недостаточно": Новосад намекнула на отставку из-за низкой зарплаты

1.8т
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Министр образования Анна Новосад заявила, что ей не хватает зарплаты, чтобы думать о будущем и создание семьи, поэтому намекнула на возможную отставку.

Как рассказала она в интервью Интерфакс-Украина, после завершения работы в министерстве она не будет иметь сбережений, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тысячи грн, это на 10 тысяч грн меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, то определенно этого не хватит", – сообщила Новосад.

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Однако, согласно данным, которые обнародовал Кабинет министров, в декабре 2019 года Новосад получила 111 тысяч гривен. Следовательно, ее зарплата увеличилась почти в четыре раза.

"В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", – заявила министр.

Новосад не устраивает ее зарплата

Новосад не устраивает ее зарплата

Today.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад рассказала, что государство будет платить за репетиторов в школе.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
зарплата Министерство образования Украины
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Похоже, что чиновники-министры берут своих "шефов" на гоп-стоп. Интересно, окажутся ли "шефы" министров такими лохами, которых так просто можно взять и развести? Ведь то, что получают "новосады" сидя в правительстве, никак не окупается результатами их работы. Ведь сегодня страна образования не получает, она его лишь теряет!
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