Мышцы человека: как они работают и какие есть виды

Мышцы – это органы тела человека, которые помогают ему двигаться. Некоторые мышцы работают, не думая, как наше сердце, а другие контролируются нашими мыслями. Все наши мышцы вместе составляют мышечную систему тела.

Когда мы делаем физические упражнения, мы работаем со своими мышцами. Это позволяет им стать большими и сильными. Если вы не делаете упражнения, мышцы могут атрофироваться или уменьшаться и ослабевать.

В организме человека более 650 мышц. Они находятся под нашей кожей и покрывают наши кости. Мышцы часто работают вместе, чтобы помочь нам двигаться. Нам не нужно думать о перемещении каждой отдельной мышцы. Например, мы просто думаем о беге, а наше тело делает все остальное. Подробнее об опоре и движение читайте в учебнике по биологии за 8 класс Н.Й. Мищук.

Как работают мышцы

Мышцы работают за счет расширения и сжатия. Они имеют длинные тонкие клетки, сгруппированные в пучки. Когда мышечное волокно получает сигнал от своего нерва, белки и химические вещества высвобождают энергию, чтобы либо сократить мышцу, или расслабить ее. Когда мышца сокращается, это сближает ее концы и кости, к которым она прикрепляется.

Многие наши мышцы являются парами. Например, бицепсы и трицепсы на руках. Когда бицепсы сжимают, трицепсы расслабляются, это позволяет нашей руке согнуться. Когда мы хотим выпрямить руку назад, бицепс расслабится, а трицепсы сократятся. Мышечные пары позволяют нам двигаться вперед-назад.

Какие есть виды мышц

Скелетные. Эти мышцы используем для движения. Они покрывают наш скелет и двигают наши кости. Иногда их называют полосатыми мышцами, поскольку они выглядят полосно. Мы управляем ими непосредственно сигналами из нашего мозга.

Гладкие. Это специальные мышцы, которые не соединяются с костями, но контролируют органы в нашем теле. Эти мышцы работают даже когда мы о них не думаем.

Сердечный. Это особая мышца, которая сокращает сердце и перекачивает кровь через наше тело.

Также мышцы разделяют по форме:

длинные (конечности);

широкие (на туловище);

короткие (между ребрами);

круговые или сфинктера (вокруг отверстий).

Мышцы человека, строение

1 – двуглавая мышца; 2 – трицепс; 3 – мышцы предплечья; 4 – мышцы кисти; 5 – икроножная мышца; 6 – ягодичная мышца; 7 – мышцы затылка; 8 – большая грудная мышца; 9 – мышцы брюшного пресса; 10 – мимические мышцы лица.

Что такое сухожилие

Сухожилия соединяют мышцы с костями. Они помогают создать связь между мягкими клетками мышц, которые сжимаются, и клетками твердых костей. Сухожилия имеют большую прочность.

Существует ли мышечная память

Когда мы практикуем определенные действия снова и снова, мы получаем мышечную память. Это позволяет нам быть более квалифицированными в определенных видах деятельности, таких как спорт и музыка.

Когда мы практикуемся, наши мышцы настраиваются на то, чтобы стать более точными в своих движениях и делать именно то, что хочет наш мозг.

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Интересные факты о мышцах:

Дрожь вызывается сотнями мышц, что расширяются и сжимаются, чтобы производить тепло и делать нас теплее.

Для улыбки нужно 17 мышц, а 43 – чтобы расстроиться.

Самая длинная мышца – портняжная. Она проходит от бедра до колена. Мышца помогает нам согнуть колено и свернуть ногу.

Самая сильная мышца находится в нашей челюсти и используется для жевания.

Наименьшая мышца находится в нашем ухе и называется стремечковая. Она прикреплена к мелкой кости в теле – стремечку.

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