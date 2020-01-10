"Мы в плену советчины!" Эксперт раскритиковал образовательные реформы в Украине

Эксперт Виктор Громовой отметил, что Украина до сих пор находится в "советском плену", потому что образование реформируют "сверху", чем и пытаются уничтожить его.

Как рассказал педагог на Facebook-странице, образование нового тысячелетия нужно реформировать только снизу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Совершенствование плохого делает состояние еще хуже, создавая иллюзию достаточности лишь "косметического ремонта". Потому что у нас все превращается в каргокульт (и чужому не научились и своего не приняли)", – отметил Громовой.

По его словам, для осуществления качественных преобразований нужны средства. Потому что в Украине до сих пор не вытащили отечественное образование из мира, где нет свободного выбора, а есть системное подавление личности, жесткое подчинение и разделение на "своих" и "чужих".

Эксперт раскритиковал образовательные реформы в Украине Ukr.Life

"Еще никому не удалось делать радикальные изменения, реально ничего не меняя. Все, что в образовательной сфере еще немного движется, надо зарегламентировать. Если и после этого оно каким-то чудом продолжает функционировать, надо зарегулировать безумно", – добавил образовательный эксперт, подчеркивая о взглядах "тех, кто принимает решения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как изменилась образование в Украине за 2019 год.

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