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"Мы в плену советчины!" Эксперт раскритиковал образовательные реформы в Украине

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Эксперт Виктор Громовой отметил, что Украина до сих пор находится в "советском плену", потому что образование реформируют "сверху", чем и пытаются уничтожить его.

Как рассказал педагог на Facebook-странице, образование нового тысячелетия нужно реформировать только снизу, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Совершенствование плохого делает состояние еще хуже, создавая иллюзию достаточности лишь "косметического ремонта". Потому что у нас все превращается в каргокульт (и чужому не научились и своего не приняли)", – отметил Громовой.

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По его словам, для осуществления качественных преобразований нужны средства. Потому что в Украине до сих пор не вытащили отечественное образование из мира, где нет свободного выбора, а есть системное подавление личности, жесткое подчинение и разделение на "своих" и "чужих".

Эксперт раскритиковал образовательные реформы в Украине

Эксперт раскритиковал образовательные реформы в Украине

Ukr.Life

"Еще никому не удалось делать радикальные изменения, реально ничего не меняя. Все, что в образовательной сфере еще немного движется, надо зарегламентировать. Если и после этого оно каким-то чудом продолжает функционировать, надо зарегулировать безумно", – добавил образовательный эксперт, подчеркивая о взглядах "тех, кто принимает решения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как изменилась образование в Украине за 2019 год.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Реформа образования
Место
Украина
Теги
школа образование
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Всем кто согласен, срочно эту новость в тренд.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Оооо.... Богииии... Я впервые согласен с укра икспертами во всем снг образование совковое в то время, как весь мир развивается. Мне плевать, кто там не согласен с моим мнением х*хлы или в*та. Обркщовательную систему, нужно срочно реформировать. И это касается всех !!! Надеюсь, я не один так считаю.
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