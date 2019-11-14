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"Нам учиться до старости?" Студенты-медики вышли на протесты по всей Украине

2.5т
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Сотни студентов-медиков по всей Украине вышли митинговать, чтобы выразить свое несогласие с увеличением периода прохождения интернатуры до трех лет.

Изменения в Министерстве здравоохранения планируют внедрить в 2020 году. Основное требование студентов – отсрочить новую реформу, которая, по их мнению, недоработана, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на hromadske (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, протесты прошли в Харькове, Львове, Сумах, Виннице, Запорожье, Тернополе, Киеве, Ивано-Франковске, Днепре и других городах.

Протест в Запорожье

Протест в Запорожье

Телеканал TV5

Участники митингов в медицинских масках держали плакаты с надписями "Не разрушайте нашу мечту", "Рабочее место каждому интерну", "Мы не подопытные мыши", "Нам учиться до старости?" и выкрикивали "Сокращение специальностей – сокращению жизни украинцев", "Новая интернатура – геноцид выпускника".

"Если раньше на дерматовенеролога надо было учиться полтора года на интернатуре плюс шесть в университете – в сумме семь с половиной лет, то сейчас десять с половиной. Какая мотивация, если десять с половиной лет учишься, а потом что? Какая зарплата врачей? Три с половиной тысячи гривен?" – рассказал организатор акции и студент 6 курса Харьковского национального медицинского университета Дмитрий Сало.

Отмечается, что также студенты несогласны с возвращением принудительной отработки бюджетниками и сокращением медицинских специальностей с 34 до 13.

Протест в Днепре

Протест в Днепре

Информатор

Протест в Сумах

Протест в Сумах

sm.suspilne.media

Протест во Львове

Протест во Львове

hromadske

Протест в Виннице

Протест в Виннице

vinnytsia.today

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье родители устроили громкий протест, потому что детям ходить в школу опасно.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование университет Министерство здравоохранения медики
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Хо Хол
Хо Хол
Так это проплаченные митинги же
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