"Нам учиться до старости?" Студенты-медики вышли на протесты по всей Украине

Сотни студентов-медиков по всей Украине вышли митинговать, чтобы выразить свое несогласие с увеличением периода прохождения интернатуры до трех лет.
Изменения в Министерстве здравоохранения планируют внедрить в 2020 году. Основное требование студентов – отсрочить новую реформу, которая, по их мнению, недоработана, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на hromadske (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, протесты прошли в Харькове, Львове, Сумах, Виннице, Запорожье, Тернополе, Киеве, Ивано-Франковске, Днепре и других городах.
Протест в Запорожье
Телеканал TV5
Участники митингов в медицинских масках держали плакаты с надписями "Не разрушайте нашу мечту", "Рабочее место каждому интерну", "Мы не подопытные мыши", "Нам учиться до старости?" и выкрикивали "Сокращение специальностей – сокращению жизни украинцев", "Новая интернатура – геноцид выпускника".
"Если раньше на дерматовенеролога надо было учиться полтора года на интернатуре плюс шесть в университете – в сумме семь с половиной лет, то сейчас десять с половиной. Какая мотивация, если десять с половиной лет учишься, а потом что? Какая зарплата врачей? Три с половиной тысячи гривен?" – рассказал организатор акции и студент 6 курса Харьковского национального медицинского университета Дмитрий Сало.
Отмечается, что также студенты несогласны с возвращением принудительной отработки бюджетниками и сокращением медицинских специальностей с 34 до 13.
Протест в Днепре
Информатор
Протест в Сумах
sm.suspilne.media
Протест во Львове
hromadske
Протест в Виннице
vinnytsia.today
Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье родители устроили громкий протест, потому что детям ходить в школу опасно.
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