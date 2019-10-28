"Московская технология!" Забужко раскритиковала образование в Украине

Писательница Оксана Забужко заявила, что средняя школа не обеспечивает гражданину Украины хотя бы приблизительного представления о стране его проживания.

Об этом рассказала публицист в интервью "Фактам". По ее мнению, система образования должна быть иначе ориентирована.

"Вера в то, что всему можно научиться очень быстро, это, кстати, еще одна московская технология. Это оттуда к нам пришли все эти бесконечные коучинги: заплатите – и мы за 15 лекций научим вас успешному бизнесу, за 20 – как писать книги. А через неделю после курсов в Трускавце получите государственных деятелей", – отметила Забужко.

По ее словам, культ образования, который всегда был присущ среднему классу и которому капитализм изначально обязан всеми своими успехами – обнулен окончательно. Писательница подчеркнула – люди должны понять, что учиться нужно не для того, чтобы зарабатывать, а чтобы быть хозяином своей жизни и не дать собой манипулировать.

Также Забужко рассказала, как выступала перед слушателями Малой академии наук.

"Собрались мотивированные умные дети со всей Украины, которых отбирали по написанным эссе. Впечатление достаточно тяжелое. Но дети-то хорошие, они не виноваты, что их так учат и что у них в мозгах каша", – добавила писательница.

Оксана Забужко факты

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