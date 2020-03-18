В Министерстве образования сообщили, что за педагогами во время карантина сохраняется средняя зарплата. Также их должны перевести на работу с гибким графиком и в дистанционном режиме.

Соответствующее разъяснение подготовило МОН и разослало в регионы. Так, в ведомстве объяснили, что ранее уже выдавали разъяснения, однако часто возникали недоразумения в школах, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Это подействовало, и во многих учебных заведениях перестали заставлять педагогов выходить на работу в пустые школы. Однако сигнал дошел не до всех, поэтому совместно с профсоюзами мы подготовили еще одно разъяснение", – отметила заместитель и.о. министра образования Любомира Мандзий.

МОН решило, как учителям оплатят работу во время карантина

В письме также указано, что принудительное отправление учителей в отпуска за свой счет на период карантина недопустимо. В случае, если педагог выполняет другую профессиональную работу, то оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине родители пожаловались на дистанционное обучение детей на карантине.

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