Министерство образования пообещало к апрелю 2020 года разработать новую систему оплаты труда педагогов дошкольных учебных заведений.

Как рассказала аналитик CEDOS Ирина Когут, об этом шла речь во время обсуждений проекта закона "О среднем образовании". Ситуация с зарплатами воспитателей еще хуже, чем со школьными учителями, пишет ZN.UA.

Также МОН предлагало снизить им педагогическую нагрузку с 30 до 25 часов и продлить отпуск.

"Пока новостей о том, как идет работа над этой частью реформы, нет, но возможно, через месяц-два станет ясно, когда же и на сколько повысят зарплаты педагогам-"дошкольникам", – сообщила експерт.

По ее словам, воспитатели получают такую же ставку, как и школьные учителя, однако значительно меньше надбавок и доплат. Следует отметить, что для работников дошкольных учебных заведений действует действующая система оплаты труда педагогов на основе Единой тарифной сетки.

МОН пообещало по-новому начислять зарплату педагогам

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине учителя пожаловались на невыплату обещанных надбавок.

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