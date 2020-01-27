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МОН назвало лучшие вузы Украины: сколько миллионов они получат

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Больше всего финансирования в 2020 году получили Киевский политехнический институт им. Сикорского (84,4 млн грн), Львовская политехника (69 млн грн) и Львовский национальный университет имени Франко (58,3 млн грн).

Соответствующее распределение средств из госбюджета между вузами обнародовало Министерство образования. Так, всего на университеты в 2020 году МОН потратит 16,26 млрд грн, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Напомним, с 2020 года вузы финансируются по формуле, где университеты с лучшими результатами деятельности получают больше финансирования по сравнению с бюджетом прошлого года.

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Поэтому 94 учреждения получат 100-120% от бюджета 2019 года, а 54 – 95-99%. Например, Национальный университет биоресурсов и природопользования получил 41,9 млн грн, Харьковский политехнический институт – 40,3 млн грн, а Сумской государственный университет – 33,6 млн грн.

"Новая система финансирования высшего образования стимулирует университеты развиваться и отвечать на запросы рынка труда. Получив увеличенное финансирование уже в этом году они могут вложить эти деньги в повышение качества. Например, увеличить заработную плату сильным преподавателям", – отметил заместитель министра образования Егор Стадный.

Распределение финансирования в 2020 году для вузов Украины

Распределение финансирования в 2020 году для вузов Украины

mon.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что Минобразования временно остановит выдачу лицензий вузам.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Госбюджет-2020 Образование в Украине
Место
Украина
Теги
закон об образовании университет Министерство образования Украины
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