Молодые учителя в Украине получат надбавку более 20 тысяч гривен: какие условия

Молодые учителя со стажем до 10 лет в конце 2019 года получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов по состоянию на 1 января 2020 года – почти 21 тыс грн.

Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной презентации Госбюджета на 2020 год. Предполагается, что дополнительную выплату получат 73, 9 тысяч педагогов, пишет пресс-служба МОН.

Сегодня молодой учитель зарабатывает примерно 5 410 грн в месяц, а опытный педагог со стажем 30 лет – 8 182 грн. Разница в среднем составляет 3 тысячи гривен.

Также министр образования Анна Новосад отметила, что в образовательной субвенции впервые учтен актуальной, а не прошлогодний контингент детей.

Молодые учителя в Украине получат надбавку более 20 000 гривен kanos.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет из-за недостаточного экономический рост.

Также Новосад сообщила, что все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада.

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