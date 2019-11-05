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"Со временем украинских детей некому будет учить": Гончарук ошарашил заявлением

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что молодых учителей будут поощрять идти работать в школы, иначе со временем украинских детей некому будет учить.

Как сообщил руководитель правительства во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, образование в следующем году будет финансироваться лучше, чем в прошлые годы, но не достаточно.

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"Есть проблема, что в школу не хотят идти работать молодые люди. Остается все больше пожилых учителей, которые выходят на пенсию. Со временем учить уже будет некому. Поэтому мы, как государство, обращаем внимание на положение молодых учителей. Они сейчас получают меньше надбавок", – отметил Гончарук.

Отмечается, что в правительстве в течении следующих лет планируют разработать программу по улучшению статуса молодых учителей.

Молодежь будут поощрять работать в школе

Молодежь будут поощрять работать в школе

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

  • Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

  • Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

  • Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

  • Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

  • Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
зарплата школа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я знаю решение проблемы, его нашли у нас в Латвии. Просто закрывают школы и все. Назвали этот процесс красиво - оптимизация. Учеников нет из-за массового отъезда латышей на заработки, учителей нет из-за маленькой зарплаты при большой нагрузке, короче, процветаем. Сами латыши шутят - шведов латыши пережили, немцев латыши пережили, русских латыши пережили, а вот латышей латыши не переживут. Боюсь, что и Украина украинцев не переживет
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Со временем не только детей не кому учить будет,но и самих детей не будет, из-за таких сволочей,к.е сейчас при власти....
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
BROTHER FOREST, сволочи - это те, кто обокрал страну, а народу как кость швырнул безвиз, мол, кормитесь сами и не здесь
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Mega Death
Mega Death
Для того чтоб выращивать рапс и подсолнух, мыть жёпы немецким пенсионерам, и крутить хвосты свиньям в Польше, для украинцев достаточно и трёх классов образования. Зачем им больше?)(
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