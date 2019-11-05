"Со временем украинских детей некому будет учить": Гончарук ошарашил заявлением

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что молодых учителей будут поощрять идти работать в школы, иначе со временем украинских детей некому будет учить.

Как сообщил руководитель правительства во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, образование в следующем году будет финансироваться лучше, чем в прошлые годы, но не достаточно.

"Есть проблема, что в школу не хотят идти работать молодые люди. Остается все больше пожилых учителей, которые выходят на пенсию. Со временем учить уже будет некому. Поэтому мы, как государство, обращаем внимание на положение молодых учителей. Они сейчас получают меньше надбавок", – отметил Гончарук.

Отмечается, что в правительстве в течении следующих лет планируют разработать программу по улучшению статуса молодых учителей.

Молодежь будут поощрять работать в школе

Как сообщал OBOZREVATEL :

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!