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"Мой любимый цвет – мороженое": учительница из США издала книгу смешных фраз детей

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Учительница младших классов из Нью-Йорка (США) Алиса Ковит выпустила небольшую книгу под названием "I Did My Homework In My Head" ( "Я сделал домашнее задание в голове"), в которую вошли высказывания ее воспитанников, а также детские фразы, направленные ей родителями, учителями и воспитателями со всего мира.

Все началось с того, что педагог была настолько поражена смешными, а иногда просто абсурдными высказываниями своих маленьких учеников, что решила завести специальный инстаграм-аккаунт, чтобы там их записывать, пишет Освіторія.

учительница с США издала книгу смешных фраз детей

учительница с США издала книгу смешных фраз детей

Rock and Roll Playhouse

Высказывания в книге учительница разделила на несколько категорий, среди которых: "Оправдание", "Любовь", "Тайны и загадки", "Семья", "Чувство" и "Выводы".

Sundae fundae 🍦 (submitted anonymously) #icecream #sundayscaries

Сообщение, распространенный Live from Snack Time! (@Livefromsnacktime)

Вот некоторые детские цитаты из книги:

  • Я хочу поскорее стать папой, чтобы самому выбирать кафе.

  • Моя команда проигрывала, поэтому я перешел в другую команду.

  • Я не плачу, я просто выдаю звуки.

  • Мне не нужны полотенца – моя собака научила меня отряхиваться.

  • На любом хорошем изображении должна быть большая кошка, это же каждый знает!

  • Моя контрольная помялась, потому что я ее обнял.

  • Я бы лучше съел мороженое с брокколи вместо того, чтобы слушать тебя!

  • Когда у тебя разбито сердце, это как у тебя внутри гроза.

  • Подожди, мне надо сначала одеть штаны, чтобы сильно-сильно обнять тебя.

  • Мой любимый цвет – мороженое.

  • В медведей много меха, потому что они странно выглядят в пальто.

  • Почему рыбок называют рыбками, а не водными птицами?

  • Я хочу быть там, где пицца.

OBVIOUSLY! 🐈 (submitted anonymously / Geneva, NY) #catsofinstagram

Сообщение, распространенный Live from Snack Time! (@Livefromsnacktime)

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано сленг украинских школьников.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
США Нью-Йорк
Теги
преподаватель школа дети
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