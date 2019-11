"Мой любимый цвет – мороженое": учительница из США издала книгу смешных фраз детей

Учительница младших классов из Нью-Йорка (США) Алиса Ковит выпустила небольшую книгу под названием "I Did My Homework In My Head" ( "Я сделал домашнее задание в голове"), в которую вошли высказывания ее воспитанников, а также детские фразы, направленные ей родителями, учителями и воспитателями со всего мира.

Все началось с того, что педагог была настолько поражена смешными, а иногда просто абсурдными высказываниями своих маленьких учеников, что решила завести специальный инстаграм-аккаунт, чтобы там их записывать, пишет Освіторія.

Высказывания в книге учительница разделила на несколько категорий, среди которых: "Оправдание", "Любовь", "Тайны и загадки", "Семья", "Чувство" и "Выводы".

Вот некоторые детские цитаты из книги:

Я хочу поскорее стать папой, чтобы самому выбирать кафе.

Моя команда проигрывала, поэтому я перешел в другую команду.

Я не плачу, я просто выдаю звуки.

Мне не нужны полотенца – моя собака научила меня отряхиваться.

На любом хорошем изображении должна быть большая кошка, это же каждый знает!

Моя контрольная помялась, потому что я ее обнял.

Я бы лучше съел мороженое с брокколи вместо того, чтобы слушать тебя!

Когда у тебя разбито сердце, это как у тебя внутри гроза.

Подожди, мне надо сначала одеть штаны, чтобы сильно-сильно обнять тебя.

Мой любимый цвет – мороженое.

В медведей много меха, потому что они странно выглядят в пальто.

Почему рыбок называют рыбками, а не водными птицами?

Я хочу быть там, где пицца.

