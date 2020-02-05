"Модные, бомба!" Украинских классиков превратили в современных хипстеров. Фото

Выдающихся исторических фигур в Украине превратили в хипстеров и показали, как бы они выглядели в современном мире.

Автором проекта является Назар Дубов. Фотографии опубликовали в Facebook-сообществе "Український контент" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, осовременили таких известных украинских классиков, как Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Ивана Франко, Михаила Грушевского, Владимира Великого, Степана Бандеру, Богдана Хмельницкого и Григория Сковороду.

Леся Украинка Facebook Украинский контент

Михаил Грушевский Facebook Украинский контент

"Исторические личности – в современном контексте! Хватит уже представлять их в смушковых шапках. Они же были сверхсовременными в свое время..." – говорится в сообщении.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на перевоплощение выдающихся исторических личностей. Некоторые говорили, что это издевательство над ними, а кто-то увлекался новыми образами украинских классиков.

Богдан Хмельницкий Facebook Украинский контент

Владимир Великий Facebook Украинский контент

Иван Франко Facebook Украинский контент

Тарас Шевченко Facebook Украинский контент

Степан Бандера Facebook Украинский контент

Григорий Сковорода Facebook Украинский контент

"Мне нравится. Действительно интересно, как могли бы известные фигуры выглядеть сейчас", "Что-то не впечатлило. Все же несоответствие духовного мира персонажей и пижонских прикидов вылезает", "Не стоит осквернять память деятелей искусства", "Класс, вот это стиляги!!", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, кто и почему прячет Кобзаря за образом мужика.

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