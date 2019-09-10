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"Мишебратья!" Притула взорвал сеть "школьным" постом об украинцах и россиянах

15.7т Читать материал на украинском

Известный украинский телеведущий Сергей Притула возмутился из-за вопроса о русских сказках в школьном учебнике по зарубежной литературе, по которому обучают его сына.

Как рассказал артист на Facebook-странице, детям предлагают найти похожие образы Первобога-Сокола в украинских и русских сказках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Телеведущий считает недопустимым такие вопросы для украинского школьника.

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"Подобные формулировки – это кусочек мозаики под названием "мишебратья"! Типа, нету беды, у нас столько общего, даже мифология. Хотя к нам ближе есть и белорусы, и поляки, и словаки", – отметил Притула.

За два часа пост набрал более 3 тысяч лайков и почти 400 комментариев. Пользователи соцсети поддержали артиста и отметили, что также находят похожие задачи в учебниках.

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Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Учебник по литературе

Учебник по литературе

Facebook Сергей Притула – официальная страница

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Тема
Инциденты в школах
Персона
Сергей Притула
Место
Украина
Тег
скандал в школе
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ИНФОРМАЦИЯ С ОБОЗа О ПРИТУЛЕ НА УКРАИНЕ: "Молодежь нанимала хату. Девушки приносили угощения, рукоделие и свечи, парни – выпивку, музыку и солому. Через посыльного парень выяснял у понравившейся девушки, будет ли она с ним ночевать. Если девушка соглашалась, то отвечала гонцу "Мокро". В случае отказа — "Сухо". Когда на вечернице догорали свечи, пары располагались на соломе и начинали ПРИТУЛЫ – объятия, поцелуи, петтинг. ПРИТУЛЫ ни к чему не обязывали, и на утро пары могли распадаться. Если девушка одному дала ПРИТУЛЯТЬСЯ, то должна давать и другим. Поэтому постоянно формировались новые союзы. Отсутствие нижнего белья у девушек добавляло ПРИТУЛАМ пикантности. Парни выпрашивали у девушек возможность "намочить кончик" — совершить половой акт без дефлорации. Некоторые на вечерницах учились и "высмыкивать", извергая семя "в шмотку". Но из-за сексуальной неопытности молодежи, девушки на ПРИТУЛЕ могли лишаться невинности и беременеть". :-))))
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Окраинцы это вообще отдельный биологический вид, возникший, как они пишут в современных учебниках, 150 тысяч лет назад, т.е. за 100 тысяч лет до появления человека.
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Маскова Илона
Маскова Илона
Лучше б так переживал о ребенке с мамою, которых его теща сбила... Что, уже "порешали" с полицией?
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