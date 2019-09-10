"Мишебратья!" Притула взорвал сеть "школьным" постом об украинцах и россиянах

Известный украинский телеведущий Сергей Притула возмутился из-за вопроса о русских сказках в школьном учебнике по зарубежной литературе, по которому обучают его сына.

Как рассказал артист на Facebook-странице, детям предлагают найти похожие образы Первобога-Сокола в украинских и русских сказках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Телеведущий считает недопустимым такие вопросы для украинского школьника.

"Подобные формулировки – это кусочек мозаики под названием "мишебратья"! Типа, нету беды, у нас столько общего, даже мифология. Хотя к нам ближе есть и белорусы, и поляки, и словаки", – отметил Притула.

За два часа пост набрал более 3 тысяч лайков и почти 400 комментариев. Пользователи соцсети поддержали артиста и отметили, что также находят похожие задачи в учебниках.

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Учебник по литературе Facebook Сергей Притула – официальная страница

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