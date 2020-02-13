Минздрав обязали разобраться с питанием детей в детсадах: что известно

Окружной административный суд города Киева обязал Министерство здравоохранения разработать нормы питания в детских садах для детей с лактазной недостаточностью.

С соответствующим иском в суд в мае 2019 года обратилась мать 4-летнего ребенка, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на портал судебной власти Украины.

"Суд признал противоправной бездеятельность Минздрава по непринятие мер для разработки норм питания и норм замены продуктов по энергоценностью в дошкольных учебных заведениях для детей с лактазной недостаточностью", – говорится в решении суда.

Следует отметить, что лактазная недостаточность – это врожденное или приобретенное состояние, когда организм не может переваривать лактозу. Лактоза – это молочный сахар, натуральный компонент любых молочных продуктов.

МЗ обязали разработать питания в детсадах для детей с непереносимостью латкозы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что школьное меню дополнят молочными и кисломолочными продуктами. Для детей с непереносимостью лактозы будут использовать специальные пищевые продукты: безлактозное молоко и кисломолочные продукты; напитки на основе сои, риса, овса, кукурузы, гречки, орехов или миндаля.

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