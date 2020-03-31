Минобразования задумало объединить три школьные предметы: в сети забили тревогу

Министерство образования запланировало объединить украинский язык, украинскую и зарубежную литературы в интегрированный предмет "Украинский язык".

Соответствующий проект "Государственного стандарта базового среднего образования" обнародован на сайте МОН. Как заявила украинский литературовед Вера Агеева, это может лишить школьников национально-культурной идентичности, пишет ЛітАкцент.

"То есть теперь Шекспир, Шевченко и Гомер – это все "украинский язык"... Стоит обратить внимание, что эти часы могут еще распределяться на изучение языков национальных меньшинств, и тогда получится, что и русских классиков, – а о них соответствующее меньшинство точно не забудет! – будут изучать в курсе украинского языка. Пушкин на уроках украинского языка – это же самым крутым черносотенцам и не снилось даже такое достижение!", – возмутилась Агеева.

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Так, изучение литературы планируют свести к иллюстративному материалу для изучения языка. По ее мнению, история с модернизацией образования требует скорейшей реакции государства. Ведь речь идет о посягательстве на его целостность и безопасность.

"Несколько лет не учить Григория Сковороду, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Лесю Украинку – и их портреты останутся только некими милыми изображениями на наших чуть ли не самых литературных в мире деньгах", – подчеркнула Агеева.

Как сообщал OBOZREVATEL. в МОН сообщили, что школьникам Украины устроят проверку дистанционного обучения.

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