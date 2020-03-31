Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Минобразования задумало объединить три школьные предметы: в сети забили тревогу

Читать материал на украинском

Министерство образования запланировало объединить украинский язык, украинскую и зарубежную литературы в интегрированный предмет "Украинский язык".

Соответствующий проект "Государственного стандарта базового среднего образования" обнародован на сайте МОН. Как заявила украинский литературовед Вера Агеева, это может лишить школьников национально-культурной идентичности, пишет ЛітАкцент.

"То есть теперь Шекспир, Шевченко и Гомер – это все "украинский язык"... Стоит обратить внимание, что эти часы могут еще распределяться на изучение языков национальных меньшинств, и тогда получится, что и русских классиков, – а о них соответствующее меньшинство точно не забудет! – будут изучать в курсе украинского языка. Пушкин на уроках украинского языка – это же самым крутым черносотенцам и не снилось даже такое достижение!", – возмутилась Агеева.

Минобразования задумало объединить три школьные предметы: в сети забили тревогу

Минобразования задумало объединить три школьные предметы: в сети забили тревогу

Так, изучение литературы планируют свести к иллюстративному материалу для изучения языка. По ее мнению, история с модернизацией образования требует скорейшей реакции государства. Ведь речь идет о посягательстве на его целостность и безопасность.

"Несколько лет не учить Григория Сковороду, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Лесю Украинку – и их портреты останутся только некими милыми изображениями на наших чуть ли не самых литературных в мире деньгах", – подчеркнула Агеева.

Как сообщал OBOZREVATEL. в МОН сообщили, что школьникам Украины устроят проверку дистанционного обучения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины украинский язык школа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
10
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
"задумало объединить три школьные предметы" ----------------------- Украинский язык будут учить так же как и русский?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"три школьные предметы". Пипец, кастрюли, ТРИ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТА!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Моя Школа