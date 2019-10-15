Минобразования проверит заведения профтехобразования: Новосад раскрыла детали

Министерство образования и науки проверит сеть заведений профессионально-технического образования, чтобы укрупнить некоторые заведения.

Как сообщила министр образования и науки Анна Новосад, в одной области может быть 4-5 ПТУ одного направления. По ее словам, лучше вместо них сделать один хороший профильный центр профессионального совершенства, в который МОН вложит средства и сможет готовить лучших специалистов, пишет УНН.

"У нас более 700 заведений профессионально-технического образования, и мы хотим сделать аудит сети и вместе с регионами посмотреть, где направления подготовки просто совпадают", – отметила министр.

Также к аудиту МОН будут привлекать работодателей, которые будут сообщать, где они видят свою потребность в рабочих кадрах.

"Мы хотели бы повысить все же спрос на профессионально-техническое образование, стимулировать через различные инструменты выбор абитуриентами профессионально-технического образования", – отметила руководительница МОН.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад получила первую зарплату в Минобразования.

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