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Минобразования потеряло тысячи гектаров: стало известно, кто в этом виноват

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Министерство образования нанесло ущерб государству на 24 тысячи га земли, потому что недостаточно контролирует подчиненные ведомству вузы.

Недостаток обнаружил аудит Счетной палаты, который проверил деятельность МОН и 35 образовательных учреждений, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Слідство.Інфо.

Так, не досчитались имущества почти во всех этих вузах. Часть этих участков уже "потеряна", так как на некоторых землях возвели частные застройки.

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"Министерство образования и науки как субъект управления объектами государственной собственности не обеспечило надлежащего выполнения возложенных на него полномочий в части учета объектов государственной собственности, находящихся в сфере его управления, и контроля за эффективным использованием и сохранением таких объектов", – говорится в результатах аудита.

При этом, по определению аудиторов, Министерство образования и науки не обладает информацией о фактическом состояние использования этих земель.

Минобразования потеряло тысячи гектаров: кто в этом виноват

Минобразования потеряло тысячи гектаров: кто в этом виноват

nslovo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин Зеленского "потерял" электронные учебники.

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Автор
Оксана Воля
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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